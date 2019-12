Italia, Distillerie Bonollo con Sace Simest alla conquista dei mercati esteri (Di sabato 21 dicembre 2019) Sace Simest, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp e Intesa Sanpaolo hanno supportato Distillerie Bonollo, storica società che produce distillati di alta qualità come grappe, liquori e brandy, per la finalizzazione di alcuni investimenti con il fine consentire uno sviluppo delle vendite sui mercati internazionali. Nello specifico, Sace Simest ha garantito un finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo per l’ampliamento dello stabilimento di Mestrino con un magazzino automatizzato 4.0 per imballaggio e stoccaggio di prodotti del valore complessivo di 7 milioni di euro. Grazie a ciò, sarà possibile migliorare la capacità di stoccaggio e l’efficienza nella gestione logistica, creando così i presupposti per poter così incrementare la commercializzazione dei prodotti aziendali sia sui mercati esistenti che in nuovi mercati internazionali. “Grazie al sostegno di Sace ...

