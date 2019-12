Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il ministero della Salute ha comunicato il richiamo dai supermercati di un lotto didiper un possibile rischio chimico per i consumatori. Il richiamo è stato effettuato dallain tutti i supermercati della catena e riguarda un prodotto commercializzato con il marchio. Si tratta deidiall’olio di Oliva confezionati dalla ditta Zartotti s.p. a., con sede a Parma, nello stabilimento Poseidon SH. P. K. di Shengjin, in Albania, e venduti a marchioin vasetti di vetro da 150 grammi ciascuno. Il numero di lotto interessato dal richiamo è MT189 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 08/10/2020 .Si legge nel comunicato sul sitoha ordinato in via precauzionale il richiamo del seguente lotto di produzione, in quanto su alcune confezioni è stato riscontrato un ...

HuffPostItalia : Filetti di alici Conad ritirati per presenza elevata di istamina - rouges56 : RT @HuffPostItalia: Filetti di alici Conad ritirati per presenza elevata di istamina - MarioRo22315926 : RT @HuffPostItalia: Filetti di alici Conad ritirati per presenza elevata di istamina -