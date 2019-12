Disavventura Ansaldi | i ladri mettono casa in soqquadro | lui filma tutto e si sfoga

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ancora un altro episodio negativo riguardante un calciatore di Serie A. Vittima dei, questa volta, è l’esterno del Torino. Come da lui stessoto attraverso un video su Instagram, si può vederesua completamente in. Pochi secondi sono bastati per vedere in che condizioni i malviventi hanno reso il bagno e altre camere. Nonostante, però, il giocatore granata ringrazia Dio perché in quel momento ha fatto sì che la sua famiglia fosse fuori(lui era in ritiro). E così, a corredo del VIDEO postato, un lungo sfogo. Eccolo di seguito. “Voglio approfittare della benedizione e della resa davanti a Dio, le persone che sono venute inmia per rubarmi. Mi hanno portato un sacco di cose preziose, come borse, valigie, orologi, anelli, bracciali e più cose che avevano un valore per noi, non a causa del costo stesso, ma perché solo ...

