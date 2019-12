Ciclismo | Rohan Dennis parla per la prima volta del divorzio dal Team Bahrain | “Non mi

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ildidal-Merida (nel 2020-McLaren) ha fatto discutere l’intero mondo delle due ruote negli ultimi mesi, in particolare per il modo bizzarro e improvviso in cui è avvenuto. Infatti, come molti ricorderanno, era tutto iniziato con il corridore che sparì improvvisamente durante la 12esima tappa dell’ultimo Tour de France. Alla fine si scoprì che il vincitore degli ultimi due Mondiali a cronometro si era ritirato e da quel momento in poi non ha più indossato la casacca delche fu anche di Vincenzo Nibali. Per ladopo mesi,, come riportato da Cyclingnews.com, hato, nel podcast Watts Occurring presentato da Geraint Thomas e Luke Rowe, della vicenda. Queste le sue parole: “Non mi trovavo assolutamente a mio agio alla. Più passava il tempo e più stavo male. Sono successe tante cose dietro le ...

