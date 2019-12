Asti, portafogli ritrovato in stazione: il gesto di due senegalesi (Di sabato 21 dicembre 2019) Davvero da clima natalizio il gran gesto di due senegalesi che, dopo aver ritrovato per terra un portafogli nei pressi della stazione di Asti, hanno deciso di restituirlo al legittimo proprietario. Queste le dichiarazioni rilasciate da Massimo, noto imprenditore della zona e titolare del portafogli perduto poco prima del ritrovamento: “Li ho ringraziati con un premio in denaro per avermi ridato il portafogli ma spero di poter fare anche altro: mi spenderò affinché trovino lavoro, se dovessi sapere di qualche opportunità e io stesso li terrò a mente per la mia azienda“. Asti, 2 senegalesi restituiscono il portafogli al proprietario Dopo aver ritrovato in stazione il portafogli di Massimo, i due senegalesi hanno avvertito gli agenti della Polfer (Polizia Ferroviaria) al fine di rintracciare il legittimo proprietario. Il portafoglio conteneva 200 euro in contanti, carte di ...

Leggi la notizia su notizie

Asti portafogli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Asti portafogli