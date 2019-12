“Ah | ha vinto lui?!” Bufera immediata Leo Gassman a Sanremo e in rete si scatena il

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nella puntata diGiovani 2019, andata in onda su Rai 1, gli artisti si sono dati battaglia per cercare di ottenere il pass per salire sul palco dell’Ariston a febbraio 2020. La prima gara è stata disputata da Thomas e Leo, con il primo che è amante dei generi pop e punk e grande estimatore del compianto Michael Jackson. Leo è invece un classico cantautore. A prevalere è stato quest’ultimo ed il pubblico non ha reagito in maniera molto positiva sul web. A decidere la sfida sono stati i giudici Gigi D’Alessio, Pippo Baudo, Antonella Clerici e Piero Chiambretti. Chi invece preferiva il passaggio del turno di Thomas è stato Carlo Conti, il quale è rimasto molto colpito dall’esibizione del brano ‘Ne ’80’. L’artista uscito sconfitto aveva ottenuto l’ok dalla giuria demoscopica e dal pubblico, ma non è bastato per ...

