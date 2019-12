“Una vita per la scuola”, la Cgil premia insegnanti e dirigenti in pensione (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La carriera scolastica è costellata di ricordi ed emozioni. Quando s’interrompe un’attività coltivata con tanta passione ed impegno, si intraprendono nuovi percorsi, ma difficilmente si riesce a staccarsi del tutto da un mondo nel quale si è stati immersi per quarant’anni, un mondo ricco di relazioni umane e sociali. Per dare un riconoscimento a questo lungo ed intenso percorso, conclusosi con la pensione, la Flc-Cgil di Benevento e l’Associazione professionale “Proteo Fare Sapere” ha conferito l’attestato di benemerenza, ”Una vita per la scuola”, ad un gruppo di insegnanti e dirigenti scolastici iscritti al sindacato. I premiati sono: Amerigo Ciervo, Maddalena De vita, Antonio Esposito, Michelangelo Iannotta, Paolo Iorio, Adriano Luciano, Giuseppe Orlando, Grazia Elmerinda Pedicini, Giovanni Polito, Giuseppe Vassallo, Ornella Verusio ed ...

