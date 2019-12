Udinese – Cagliari | Dove vedere l’anticipo delle 15 di sabato 21 dicembre in diretta e

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La diciassettesima giornata del campionato di Serie A continua con il match tra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21 e sarà visibile insui canali Sky. L’è reduce da una sconfitta contro la Juventus con il risultato di 3 -1. Ilperde invece in casa contro la Lazio al termine dei novanta minuti per 1 – 2 in favore dei biancocelesti. Due soli punti nelle ultime 5 partite per l’che si trova ancora confinato in 17esima posizione a soli 15 punti. Il campionato delcontinua in maniera positiva nonostante lo stop della scorsa giornata, 29 punti in classifica fanno ben sperare e strappare un risultato utile in una partita fuori casa come questa non è una missione impossibile.inl’anticipo di Serie AL’anticipo della diciassettesima giornata di ...

