Sui Samsung Galaxy Note 10 no brand Italia l’aggiornamento ad Android 10

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il rilascio dell'aggiornamento ad10 per i10 ha avuto già inizio in Europa a partire dalla Germania, ed adesso è arrivato anche il turno dell'per quel che riguarda gli esemplari no. L'upgrade, personalizzato dal software proprietario One UI 2.0, è in corso di distribuzione per i phablet di ultima generazione, sotto forma di pacchetto OTA (Over-The-Air). Volete verificare in prima persona se è il vostro caso? Seguite il percorso 'Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa'. Non volete aspettare? Potreste pur sempre decidere di scaricare il firmware da questa pagina, e procedere all'installazione manuale (cosa che richiede una certa dimestichezza e che non va mai fatta a cuor leggero). Nel caso in cui decideste comunque di procedere, dovrete scaricare il tool non ufficiale Odin in versione 3.1.4.1 (che troverete in quello ...

OptiMagazine : Sui #SamsungGalaxyNote10 no brand Italia l'aggiornamento ad Android 10 - SamsungItalia : @LeorbatRossyMey Ciao Archiram_Italia®, ci dispiace per quanto scrivi. Siamo a tua completa disposizione per darti… - morettweet : @DavideTinny Ma sono molto scarni, metteranno funzioni in Android 11 che sui Samsung ci sono da anni -