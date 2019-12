Sardine senza scatola I 4 fondatori a Repubblica | Non saremo partito

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “La pentola era pronta per scoppiare, lele hanno permesso semplicemente di fischiare. L’Italia è nel mezzo di una rivolta popolare pacifica che non ha precedenti negli ultimi decenni. Chi cercherà di osteggiarla sentirà solo più acuto il fischio, chi tenterà di cavalcarla rimarrà deluso”. Scrivono così i quattrodelle- Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori e Giulia Trappoloni - in una lettera ain apertura di prima pagina. E aggiungono: “La forma stessa di unsarebbe un oltraggio a ciò che è stato e che potrebbe essere. E non perché i partiti siano sbagliati, ma perché veniamo da una pentola e non è lì che vogliamo tornare”.“Chiedere che cornice dare a una rivolta è come mettere confini al mare. ...

beppe_grillo : Le #sardine sono un movimento igienico-sanitario. Giovani, puliti, entusiasti, grandiosi ma modesti. Senza odiare,… - NicolaPorro : Cosa c’è di più populista di un movimento come le #Sardine, nato in piazza senza idee né proposte ma solo per prote… - fanpage : La lettera delle Sardine: 'Non saremo un partito: noi una rivolta popolare senza precedenti' -