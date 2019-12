Playdate: l'aggiornamento di dicembre illustra i progressi e i dettagli del kit di sviluppo della console a 'manovella' (Di venerdì 20 dicembre 2019) Sicuramente vi ricorderete di Playdate, la simpatica e stramba console portatile che possiede una particolare manovella. Ebbene Panic, creatore della console, nonché publisher di Untitled Goose Game e Firewatch, ha recentemente pubblicato un aggiornamento di dicembre che descrive in dettaglio tutti i progressi compiuti dal team e quali sono i loro obiettivi.La produzione sulla console sta procedendo come previsto. Il team ha superato diversi traguardi hardware e ha progettato una nuova manovella per assicurarsi che sia più resistente. Ad ogni modo, con la produzione nei tempi previsti, Panic annuncia un nuovo passo nella linea di produzione: l'anteprima per sviluppatori Playdate. In sostanza, l'obiettivo è quello di mettere Playdate a disposizione degli sviluppatori in modo che possano iniziare a creare nuovi giochi. Presto, Panic metterà in vendita queste unità per gli sviluppatori, ...

Leggi la notizia su eurogamer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Playdate aggiornamento