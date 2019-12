Kim Kardashian e la pelle più scura, accusata di razzismo lei nega: “Tutta colpa della luce” (Di venerdì 20 dicembre 2019) La star americana è finita al centro di una bufera social che l'ha accusata di razzismo per aver posato in uno scatto dove appare di carnagione più scura del solito. lei ha smentito: "È la luce che crea quell'effetto, certe accuse sono ridicole". Non è la prova volta che capita: già lo scorso anno Kim aveva posato in un servizio fotografico in vero stile Jackie Kennedy.

Leggi la notizia su gossip.fanpage

