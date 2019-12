Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilha partecipato come ospite a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio e ha esposto una sua opinione su. Durante la discussione sul presepe e su alcune tradizioni natalizie, però, ha preso delle posizioni particolari sia rispetto asia rispetto alla festa nel suo complesso.sostiene che sia vero che “asi festeggia la nascita del Bambin Gesù, basta circolare e non ci vuole una ricerca sociologica”. Tuttavia, ha anche aggiunto che “la stragrande maggioranza dei bambini, anche quelli che vanno all’oratorio” aspetta “uncon un’aria anche vagamente pedofila vestito di rosso“. Di chi si tratta?suha sparato a zero suin diretta tv, definendo la figura amata dai bambini come “uncon un’aria anche ...

notizieit : Il vignettista Vauro su Babbo #Natale: “Un ciccione pedofilo” - SfigaCatrame : Il vignettista #Vauro 'Babbo Natale è un pedofilo !!'. Del resto, anche la Befana era troppo vecchia per fare l'esc… - giovannella58 : RT @IlPrimatoN: Il vignettista toscano si riconferma re del cattivo gusto -