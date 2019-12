“Ho creato il mio business grazie a LinkedIn e ora do lavoro a 15 dipendenti | vi svelo il

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ci vuole coraggio a lasciare la propria famiglia e gli amici per andare a cercare fortuna all’estero. Ma ce ne vuole molto anche per rimanere in Italia e scommettere su se stessi. Questa è la storia di Roberto Verde, che – partito da una start up – oggi a 25 anni dàa oltre 15assunti a tempo indeterminato, per lo più giovanissimi. Una storia che è un mix di conoscenza e coraggio con l’aiuto di pizzico di fortuna. A 19 anni Verde ha fondato la sua prima start-up, che ha raccolto 300mila euro dal mercato degli investitori privati italiani. Poi, con lo stesso team, ha dato vita a una nuova realtà, da cui ha tratto un enorme successo. Ma è il modo in cui ci è riuscito che ha lasciato sbalorditi anche i guru del settore: nella notte di Natale del 2017, attraverso, il social network dei professionisti, Verde ha raggiunto 250mila ...

