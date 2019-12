Gioia Tauro | donna esce di casa e tenta il suicidio Lascia un SMS al figlio | “Ora mi

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Aunadi 62 anni hato il: mamma di un ragazzo, aveva mandato un SMS al giovane poco prima di uscire diper commettere il gesto. Salvata in tempo dai carabinieri, laè stata poi affidata al personale del 118. Il fatto si è verificato martedì scorso, in … L'articolodiilun SMS al: “Ora mi ammazzo” proviene da www.meteoweek.com.

NicoConsoli23 : Ormai non mi stupiscono più le stelline e la loro ipocrisia . Il potere piace a tutti... #newcasta #StaseraItalia… - MegaleHellas : Gioia Tauro - Gioia: alle Cisterne il codice Romano Carratelli - semeoro1 : RT @LaPrimaManina: Il cittadino Nogarin (#M5S) chiede la nomina a capo del porto di Gioia Tauro. Ex sindaco di Livorno e attualmente in un… -