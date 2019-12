GF Vip Clizia Incorvaia partecipo per garantire un futuro a mia figlia (Di venerdì 20 dicembre 2019) Al settimanale “Grazia” Clizia Incorvaia ha raccontato: “Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri”, dopo la separazione dal marito Francesco Sarcina: “Sarò ingenua, ma voglio che il “Grande Fratello Vip” sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”. Vuole garantire un futuro alla figlia Nina (“Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio”) e non teme la lontananza dalla piccola durante la reclusione, così come l’ex marito: “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza ...

Leggi la notizia su musicaetesti.myblog

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vip Clizia