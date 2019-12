Enel si fa in tre | luce | gas e da oggi anche fibra

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Energia e Melita Italia cominceranno il nuovo anno assieme: le due aziende hanno siglato una partnership per offrire nuovi servizi ai clienti domestici, che potranno abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas una connessione incon tecnologia FTTH (Fiber To The Home). Una collaborazione che unisce la capillarità e la qualità del servizio diEnergia con la tecnologia di Melita Italia. Grazie a questa intesa,Energia si propone come unico referente per, gas e, permettendo di inserire nella stessa fatturail servizio internet e mettendo a disposizione dei clienti i consueti canali di assistenzaper le richieste relative alla connessione. Melita Italia fornirà il servizio attraverso la tecnologia ad alta velocità Fiber To The Home, utilizzando esclusivamente laottica fino alle abitazioni, garantendo una migliore stabilità della ...

