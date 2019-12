De Laurentiis pensa al rinnovo di Callejón (Di venerdì 20 dicembre 2019) Non è ancora sicuro di giocare domenica sera a Sassuolo, ma José Callejón potrebbe avere già un motivo per sorridere. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, l’esterno spagnolo dovrebbe proseguire il rapporto contrattuale con il Napoli. L’offerta per convincere il giocatore a rimanere è stata alzata. Sembra che la cena natalizia abbia calmato un po’ gli animi e che tutti i componenti della società siano più disposti a fare un passo indietro dopo la storia dell’ammutinamento. Nonostante le dichiarazioni poco simpatiche nei confronti di Callejón e Mertens delle ultime settimane, De Laurentiis non vuole privarsene. Il contratto dello spagnolo scade il 30 giugno 2020. Grande stacanovista, Callejón ha già superato da tempo le 230 presenze e i 60 goal con la maglia del Napoli, saltando pochissime partite dal 2013 a oggi. Il futuro più roseo lo ...

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

