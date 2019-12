Canottaggio | Italia in collegiale per 16 giorni a gennaio | tutti i convocati | parte la

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La Direzione Tecnica dell’delha diramato le convocazioni per il primo raduno del 2020 con il mirino sulle Olimpiadi. Gli azzurri si ritroveranno a Sabaudia il prossimo 7e vi rimarranno fino al 23. Il DT Francesco Cattaneo ha convocato 32 atleti (28 della categoria seniores, 4 tra i pesi leggeri). Di seguito gli azzurriper il primo raduno della nuova stagione. SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Gennaro Di Mauro (CC Napoli), Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Paolo Perino, Luca Rambaldi, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC ...

