Apple | il nuovo Mac Pro è un computer desktop facile da riparare e aggiornare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) iFixit, testata specializzata nel “teardown” ossia nello smontare i dispositivi per analizzarne l’interno al fine di valutarne riparabilità e possibilità di aggiornamento, ha promosso ilMac Pro. Per il colosso californiano si tratta di una piacevole novità, visto che solitamente i suoi prodotti sono praticamente “sigillati”, con scarsissime possibilità di intervenire sulla riparazione, meno ancora sull’espandibilità. Ovviamente non parliamo solo di smartphone e tablet che, per dimensioni, sono quasi forzatamente realizzati in questa maniera da quasi tutti i produttori, ma anche di notebook e persino di. Questo non significa che gli altri prodottinon siano riparabili durante il periodo in cui sono in garanzia, ma che per intervenire su di essi serve il know-how e gli strumenti dei centri di riparazione ...

