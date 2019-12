Plan de Corones | incidente sugli sci | morto 47enne

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)deturista sloveno in seguito a uno scontro sulla pista da sci. Il secondo uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ha riportato una commozione cerebrale. Tragedia in montagna ade, dove, in seguito a unin pista, èun turista sloveno di 47 anni. L’uomo si è scontrato con un tedesco. Quest’ultimo trasportato in ospedale per le ferite riportate. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una commozione cerebrale. Per il quarantasettenne sloveno invece non c’è stato nulla da fare. L’va ad aggravare il bilancio delle morti in montagna che in questo 2019, purtroppo, continua ad aggiornarsi con troppa frequenza.desciatore sloveno di 47 anni Il tragicoè avvenuto in Val Pusteria, ade. Stando a una prima ...

