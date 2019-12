Omicidio Meredith Kercher | Rudy Guede in permesso premio a Natale

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019)per, unico condannato per il delitto di. Sono trascorsi 12 anni dalla morte della studentessa inglese uccisa a Perugia, 11 dall’arresto dell’ivoriano chiamato a scontare una pena a 16 anni di reclusione. Non si tratta della prima boccata d’aria oltre le sbarre perché il giovane, che nel settembre scorso ha ottenuto il regime di semilibertà, ha già beneficiato di altri permessi. Condannato per il delittoin concorso con ignotiè l’unico condannato – in concorso con persone mai messe a fuoco dalla giustizia – per l’di, studentessa inglese uccisa a Perugia nel 2007. La figura dell’ivoriano è rimasta la sola a dominare il tessuto di un caso di cronaca tra i più discussi di sempre, in cui alla sua condanna a 16 anni di carcere si è sommato il travaglio giudiziario di Amanda Knox e Raffaele ...

