Ndrangheta, spunta la promessa di cinquantamila euro a Nicola Adamo (Pd) (Di giovedì 19 dicembre 2019) L’ex consigliere regionale del Pd Pietro Giamborino è l’esponente politico che nell’inchiesta della procura di Catanzaro che ha portato all’arresto di 334 persone appare più inserito nella ndrina dei Mancuso. Giamborino, infatti, risulta “formalmente affiliato alla locale di Piscopio”. Ma tra i nomi che rischiano di pesare di più – soprattutto sulle prossime Regionali – c’è quello di Nicola Adamo, storico leader del Pd calabrese. Adamo è accusato di traffico di influenze (quindi non di un legame diretto o indiretto con i clan). Eppure, dicono le carte, si sarebbe fatto promettere cinquantamila euro per provare ad aggiustare una sentenza del Tar. Nel capo di imputazione dell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere 334 persone, si spiega che il tramite per aggiustare una sentenza contro un’impresa locale sarebbe stato proprio Pietro Giamborino, ex ...

Leggi la notizia su open.online

