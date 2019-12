Nadia Toffa | mamma Margherita | “Quel giorno in cui le ho detto una bugia”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Rebuffoni, ladi, è tornata a parlare della figlia scomparsa lo scorso 13 agosto a soli 40 anni per un tumore. La donna, 71 anni, rivela nuovi dettagli circa i mesi di battaglia che la conduttrice de Le Iene ha portato avanti sempre con coraggio. Uno di questi riguarda un uomo di cuisi era innamorata, ma che sui social laavevadi aver allontanato perché non la accompagnava mai alle terapie, e quindi forse non teneva così tanto a lei. La signora Rebuffoni invece, intervistata dal Corriere della Sera, spiega: «Lei non lo ammetteva, ma alla fine era molto debole. Non voleva più incontrare gli amici, per non farsi vedere ammalata. Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione». LEGGI ...

