Maltempo Napoli | chiuso lo svincolo tra statale 268 e A30 per allagamento

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lodi Palma Campania () di collegamento tra la strada268 ‘Del Vesuvio’ e l’autostrada A30 è provvisoriamenteal traffico per. Lo segnala Anas specificando che il personale è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.L'articololotra268 e A30 perMeteo Web.

carlaruocco1 : Anche oggi scuole chiuse per maltempo a Roma e a Napoli. Anche oggi, le generazioni più giovani perdono e pagano il… - CiroNappi6 : @SkyTG24 #Campania ed in particolare la Prov. di #Napoli completamente allagata, forti disagi sull'asse mediano, ce… - napolivillage : Maltempo, allagamenti e allarme in molte zone della regione - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online -