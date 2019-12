Detto Fatto | triste messaggio di Bianca Guaccero | “È stata una perdita…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ricorda la mamma di Al Bano: “Èuna perdita importante” Nella puntata di oggi, 19 dicembre, di, la conduttriceha approfittato della rubrica di Jonathan “La tombola del gossip” nella quale si parlava di Al Bano e della sua famiglia, per ricordare il recente lutto che ha colpito il cantante e per omaggiare la madre. La conduttrice quindi ha voluto dimostrare vicinanza ad Al Bano con questo: “A proposito di Al Bano ne approfitto per mandargli un abbraccio, perché la settimana scorsa come tutti sapete c’èuna perdita importante per lui. Ha perso la mamma Jolanda. Volevo, quindi, mandargli un forte abbraccio”. Oltre alla conduttrice anche Jonathan Kashanian ha voluto mandare un forte abbraccio ad Al Bano per il tragico lutto. Subito dopo, inoltre, anche lo ...

