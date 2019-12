Clima | per evitare la tragedia c’è poco tempo Nel 2020 servirà tutta la mobilitazione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il netto fallimento della Conferenza di Madrid sullascia davvero sempre più tenui speranze relativamente alla capacità della comunità internazionale di affrontare in termini efficaci il riscaldamento globale. Quella che si delinea è una vera e propria catastrofe che avvera in tempi probabilmente più brevi di quelli fin qui prevedibili. I responsabili di questo fallimento sono ovviamente i giganti dell’energia fossile che spendono miliardi e miliardi di dollari per corrompere governi grandi e piccoli e allontanare il pericolo, per loro gravissimo, dell’adozione di misure efficaci di riconversione nel campo energetico ed economico in generale. Più in generale si può dire che tutto il sistema dell’economia mondiale è oggi concepito in modo tale da rendere probabile l’estinzione dell’umanità nel corso di qualche generazione. Se poi riuscirà a non ...

