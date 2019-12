Bambina di 2 anni e mezzo muore all’asilo | forse stroncata da una crisi epilettica

Torino - Bambina di 2 anni si sente male all’asilo e perde la vita : La tragica vicenda è accaduta ieri, 19 dicembre, dopo l’ora di pranzo, a Torino, dove una bambina di circa 2 anni si è spenta all’interno della struttura sanitaria di Ciriè. La piccola si è sentita male all’asilo. Sono state le sue maestre ad allarmare i paramedici del 118. Secondo quanto è stato reso noto, le insegnanti hanno notato la ... : La tragica vicenda è accaduta ieri, 19 dicembre, dopo l’ora di pranzo, a, dove unadi circa 2si è spenta all’interno della struttura sanitaria di Ciriè. La piccola si è sentitaall’asilo. Sono state le sue maestre ad allarmare i paramedici del 118. Secondo quanto è stato reso noto, le insegnanti hanno notato la ...

Bambina di due anni muore dopo un malore all’asilo durante il sonnellino pomeridiano : Bambina di due anni muore dopo un malore all’asilo Un improvviso malore mentre si trovava all’asilo ha portato alla morte di una Bambina di due anni e mezzo. È accaduto giovedì 19 dicembre a di Leini, in provincia di Torino. La Bambina si era addormentata per il sonnellino pomeridiano e non si è più svegliata. La Bambina è morta per un attacco cardiaco, forse causato da una crisi epilettica. A chiedere aiuto a medici e carabinieri, ... di dueunall’asilo Un improvvisomentre si trovava all’asilo ha portato alla morte di unadi duee mezzo. È accaduto giovedì 19 dicembre a di Leini, in provincia di Torino. Lasi era addormentata per ile non si è più svegliata. Laè morta per un attacco cardiaco, forse causato da una crisi epilettica. A chiedere aiuto a medici e carabinieri, ...

