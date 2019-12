Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 19.05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO RIMOSSI GLI INCIDENTI IN ESTRENA RESTANO CODE TRAFIUMICINO E CENTRALE DEL LATTE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN USCITA DATRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO MENTRE IN INGRESSO CODE PER INCIDENTE TORCERVARA E TOGLIATTI CODE ANCHE SULLAFIUMICINO IN USCITA DATRA MAGLIANA E IL RACCORDO, MENTRE VERSO L’EUR CODE TRA NUOVA FIERA DIE IL RACCORDO E TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO. SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR TRA SPINACETO E IL RACCORDO. VERSO LATINA CODE TRA CASTELNO E MONTE D’ORO , PROSEGUENDO POI CODE TRA CASALAZZARA E LA NETTUNENSE TRASPORTO PUBBLICO RITARDATA LA LINEA ALTA VELOCITàNAPOLI PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CECCANO E ISOLETTA-SAN GIOVANNI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 18:45: NOTIZIARIO RADIO 18 DICEMBRE ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -