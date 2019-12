Standing ovation per Mihajlovic | ora vedo il sole

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una autenticaha accolto l'ingresso di Sinisa, premiato questa sera ai Gazzetta Awards con il riconoscimento "Legend", dedicato ai piu' grandi personaggi di sempre dello sport. "Orail- rivela, arrivato sul palco con una coppola nera in testa per nascondere la propria lotta contro la leucemia dopo il trapianto del midollo -,la fine del tunnel. Non volevo fare l'eroe, e' stata una bella botta ma ho fatto quello che dovevo, petto in fuori e sguardo dritto".ha scherzato con l'amico Roberto Mancini, seduto in platea, rivendicando la paternita' di molti suoi gol ("i miei assist erano bellissimi"), ha ringraziato la moglie Arianna ("e' l'unica persona che ha piu' palle di me"), si definisce il miglior tiratore di punizioni di sempre ("calciavo in vari modi") e si commuove quando ricorda di "non avere potuto dare il suo ...

