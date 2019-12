Sci alpino | i premi e la classifica dei guadagni | Federica Brignone è seconda dietro

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO? LADEIha incominciato la stagione in maniera spettacolare: ieri ha vinto il gigante di Courchevel infilando il suo undicesimo successo in carriera in Coppa del Mondo, sabato era statanel superG di St. Moritz per appena un centesimo alle spalle di Sofia Goggia ed era stataanche nel gigante di Killington vinto da Marta Bassino. L’azzurra si trova al comando delladi gigante, ènellagenerale alle spalle della fuoriclasse Mikaela Shiffrin e può ritenersi ampiamente soddisfatta di queste prime settimane di gara. La XXenne guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti e intanto festeggia non soltanto per i risultati in pista ma anche per un conto in banca sempre più sostanzioso. Le eccellenti prestazioni dell’ultimo periodo, i tre podi conquistati a ...

Eurosport_IT : Che forza, Federica Brignone! Inizio di stagione da favola, 11° successo in carriera e primo posto nella classifica… - Fisiofficial : GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE! TRIONFO NEL GIGANTE DI COURCHEVEL: E' LA SUA 11ESIMA VITTORIA IN CARRIERA ????… - _Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… -