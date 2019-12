Roxy il pitbull che si lasciò aiutare (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roxy un bellissimo esemplare femmina di pitbull era stato abbandonato nel deserto a Puerto Rico. La povera cucciolona, non beveva e non mangiava da giorni, aveva probabilmente perso il senso d’orientamento e quindi era in preda al e senza nessun aiuto. Una ragazza che faceva la fotografa, si ritrovò a fare qualche scatto dove si trovava il povero pitbull. All’improvviso si accorse di lui e senza pensarci un attimo si avvicinò subito a lui. La giovane fotografa si rese conto che il pitbull era gravemente malnutrito e probabilmente era da giorni che non beveva, allora prese dell’acqua e del cibo che aveva in macchina e glielo diede immediatamente. Mentre beveva e mangiava voracemente la ragazza si innamorò della cagnolina e la chiamò Roxy. Oltre al cibo aveva probabilmente bisogno ...

