LIVE – Sampdoria-Juventus 0-1

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Serie A, i risultati di mercoledì 18 dicembre 2019. Apre, anticipo della 17esima giornata, e chiude il recupero Brescia-Sassuolo. ROMA – Serie A, i risultati di mercoledì 18 dicembre 2019. Due partite in programma in questo anomalo turno infrasettimanale. La giornata è aperta dall’anticipo della diciassettesima giornata tramentre a chiuderla sarà il recupero del settimo turno Brescia-Sassuolo, sfida rinviata dopo la morte di Giorgio Squinzi. (LA CLASSIFICA) Serie A, i risultati di mercoledì 18 dicembre 2019 Di seguito il resoconto completo delle sfide di mercoledì 18 dicembre 2019 Serie A,: risultato, marcatori e tabellino0-1 Marcatori: 19′ Dybala(4-4-1-1): Audero; Murillo, Ferrari A., Colley O., Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez G.; Caprari. ...

