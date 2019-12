La donna dei sogni esiste | ingegnere cinese costruisce un robot e lo sposa

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si chiama Zheng Jiajia, è undi 31 anni e si èto con unchiamato Yingying. Doppie congratulazioni! Per il matrimonio e per il successo comeche ha costruito un. Non riuscendo a trovare una fidanzata, ha deciso di costruire laideale per lui. Dopo due mesi di fidanzamento era pazzo di lei e così i due sono convolati a nozze. Yingying: cos’è in grado di fare? Ilparla usando semplici frasi in risposta a istruzioni vocali, e riconosce visivamente i caratteri e le immagini cinesi. Zheng ha anche dichiarato che ha in programma di aggiornare Yingying per consentirle di camminare e fare alcune faccende domestiche. Zheng e Yingying, secondo la stampa locale, si sarebberoti in maniera informale con la partecipazione di pochi intimi, la madre e qualche amico. La testa dellaera coperta da una velo rosso come ...

