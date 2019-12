Giancarlo Abete è stato nominato commissario della Serie A

Leggi la notizia su ilpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’ex presidenteFIGCLegaA in sostituzione di Mario Cicala, dimessosi martedì per conflitto di interessi in quanto membro del consiglio di sorveglianzaLazio.ha 69 anni, è

Gazzetta_it : #LegaCalcio, Giancarlo #Abete è il nuovo #commissario - deatoffees : Ieri il calcio inglese veniva deriso per non aver concesso al #lfc la possibilità di rimandare la @Carabao_Cup, pro… - Italia_Notizie : Lega Serie A, Giancarlo Abete nominato nuovo commissario -