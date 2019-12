Fca-Psa | c’è l’ok alla fusione | nasce il quarto costruttore automobilistico del mondo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Come atteso, i vertici di Fca e Psa hanno raggiunto l’accordo per ladei due gruppi.così ilalin termini di volumi e il terzo in base al fatturato, con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro. Il gruppo genererà sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro, senza chiusure di stabilimenti in conseguenza dell’operazione e con un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno. “Il nuovo gruppo avrà la leadership, le risorse e la dimensione per essere all’avanguardia nella nuova era della mobilità sostenibile”, si legge in una nota congiunta dei due gruppi che conferma la. John Elkann avrà la presidenza mentre Carlos Tavares sarà ceo:base ci sarà il supporto da parte degli azionisti di lunga data (Exor, famiglia Peugeot, Stato ...

quattroruote : #FCA-#PSA, i francesi approvano la #fusione: la firma del memorandum di accordo è attesa per domattina… - SkyTG24 : Fca, dal consiglio di sorveglianza di Peugeot arriva l'ok all'accordo - Corriere : Fca-Psa, sì dei consigli alla fusione. Nasce il quarto produttore di auto -