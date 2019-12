Brescia Sassuolo 0-0 LIVE | ci prova Saballi | para Pegolo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Allo Stadio Rigamonti, il recupero della 7ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Antonio Parrotto, inviato a) – Allo Stadio Mario Rigamonti,si affrontano nel match valido per il recupero della 7ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 16′ Tiro di Sabelli – Il numero 2, sempre presente quest’anno, calcia da posizione defilata mablocca sicuro. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Torregrossa, Balotelli. In panchina: Andrenacci, Martella, Mangraviti, Gastaldello, Magnani, Viviani, Zmrhal, Ndoj, Ayè, Morosini, Donnarumma, ...

