Vito | il primo gatto bionico | due gambe artificiali e la felicità

(Di martedì 17 dicembre 2019)ha sei anni ed è ilitaliano, ila cui sono state impiantate due protesidopo l’amputazione di entrambe le zampe posteriori. Ma la storia deldi Silvia Gottardi, ex cestista, blogger e video maker e di sua moglie Linda Ronzoni, art director, raccontataci dalla fotografa di gatti Claudia Rocchini, è una storia tanto faticosa quanto piena d’amore. Più o meno la vicenda va così: tutto inizia a SanLo Capo, dove «Vituzzo» vive comedi casa della madre di Silvia, mancata qualche anno fa. Adottato da Silvia e Linda ,dal mare del sud arriva così a Milano, dove alla vita rinchiuso in casa non riesce proprio ad adattarsi. La coppia però abita in una zona tranquilla con una strada chiusa e degli orti:impara presto a uscire e tornare dalla gattaiola e diventa il boss del quartiere. Tutte va per il meglio,è ...

