Terra dei fuochi | La rete StopBiocidio risponde a De Luca | Combattiamo la camorra

(Di martedì 17 dicembre 2019) Abbiamo raccontato a Fanpage chi siamo e cosa significano quelle #sacchette lanciate a De. Indeici siamo ammalati, abbiamo visto morire i nostri fratelli e le nostre sorelle, siamo stati costretti a fare centinaia e centinaia di kilometri per curarci, viviamo con la costante paura di essere i prossimi o che ancora peggio qualcuno a noi vicino sia il prossimo o la prossima. Ci hanno costretto a combattere lo Stato stesso, quelle istituzioni sorde e complici di questo (...) - Ambiente /, Inquinamento,dei, Biocidio

