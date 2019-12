Taylor Mega | lato B in primo piano

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ludovica Marchesesi è ripresa di spalle mentre indossa un costume e il suoB ha fatto letteralmente impazzire Instagram. Non passa inosservato, però, l’armadio alle sue spalle: in altre parole, il sogno di ogni donna, classe 1993, ha fatto il suo debutto in televisione nel 2019 come concorrente dell’Isola dei Famosi dalla quale è dovuta andar via dopo una settimana di permanenza, dopo esser stata sconfitta al televoto. Da quel momento, però, invece di finire nel dimenticatoio come spesso accade, non si è fatto altro che parlare di lei, che lavora attualmente come imprenditrice e influencer di successo sui social. Qui, complici le sue curve mozzafiato, la bellissimaincanta ogni giorno i suoi 2 milioni di follower con scatti davvero sexy. 26 anni per 1,73cm e 55kg:è senza dubbio una donna incantevole e sa di esserlo. Non si ...

