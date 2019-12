Rsf: 49 i giornalisti uccisi nel 2019

Nelsono stati 49 inel mondo, dato in diminuzione rispetto al 2018, quando si contarono 80 morti. E' un livello "storicamente basso", sottolinea il rapporto annuale di Reporter senza frontiere (Rsf), che tuttavia testimonia come quellaca resti professione pericolosa. Le vittime sono 36 professionisti, 10 pubblicisti e 3 collaboratori dei media Oltre la metà (29) è stata uccisa in zone di pace e più del 60% è stata presa di mira deliberatamente. Tutte le vittime si trovavano nel loro Paese.(Di martedì 17 dicembre 2019)