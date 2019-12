Roma | una donna si è suicidata nei bagni della metro Flaminio

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019), unasi èneiUna, una soldatessa, si è tolta la vita questa mattina – martedì 17 dicembre – a, neistazioneA con un colpo di pistola. L’ipotesi è di un suicidio. La fermatapolitana è ferma da questa mattina alle 9 e sul posto si sono subito recati i carabinieri.

matteosalvinimi : Roba da matti. Cantare “Bella Ciao” in chiesa una domenica sera, a Roma... Ma vi pare normale??? - matteosalvinimi : #Salvini: Ma è possibile fare due passi per le vie di Roma senza cadere in una buca? Chiedo troppo??? #nonelarena @nonelarena - ItalianAirForce : Un bimbo di appena 1 mese è in volo in una culla termica a bordo di un velivolo #Falcon900 dell'… -