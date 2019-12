Nickelodeon presenta gli episodi natalizi di Paw Patrol, 44 Gatti e un omaggio per i venti anni di Sponge Bob (Di martedì 17 dicembre 2019) Arriva il Natale e in tv di preparano palinsesti adatti alla circostanza. Lo fa anche il canale per bambini Nickelodeon le sue reti affiliate: NickJr e TeenNick. Su NickJr, Sky 603 dal 16 dicembre dal lunedì al venerdì alle 13.30, le feste arrivano con i protagonisti delle serie più amate con apposi

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nickelodeon presenta