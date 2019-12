Meghan Markle e Harry non rientrano in Inghilterra La sensitiva | “È incinta”

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 17 dicembre 2019)pare non abbiano alcuna intenzione di rientrare a breve in, posticipando il ritorno a Londra a gennaio. I Duchi del Sussex avevano annunciato dopo il viaggio in Sudafrica che si sarebbero ritirati dalla vita pubblica per 6 settimane, saltando di fatto il Natale con la Regina Elisabetta. Sebbene non è chiaro dove si trovino esattamente,dovrebbero essere a Los Angeles dove festeggeranno il 25 dicembre con Doria Ragland, mamma di Lady. Dunque, per quella data molto probabilmente non saranno in suolo britannico. Si era infatti ipotizzato che avrebbero potuto trascorrere il Natale in forma privata a Frogmore Cottage, vicino al Castello di Windsor. Stando però a quanto riporta il Daily Mail, la coppia col figlio Archie potrebbe tardare il suo ritorno a Londra, creando un ulteriore grattacapo alla Sovrana che suo malgrado ha concesso ai ...

