Maltempo | torna la pioggia e in Liguria collassa un’altra strada Caldo pazzesco in

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) E’to ilin: forti piogge stanno colpendo l’entroterra di Genova e pochi minuti fa èta la carreggiata della SP15 tra Propata e il bivio di Caprile, in alta val Trebbia, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Intanto lo scirocco ha fatto alzare le temperature in modo eccezionale in tutt’Italia. Le minime della notte sono state addirittura di +17°C a Oristano, +16°C a Pisa, Viareggio, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Cagliari e Crotone, +15°C a Grosseto e Lecce, +14°C a La Spezia, +13°C a Trieste e Firenze, +10°C a Venezia, Udine e Monfalcone. Adesso abbiamo +20°C a Roma e Palermo, +18°C a Reggio Calabria e Crotone, +17°C a Pisa, La Spezia e Viterbo, +16°C a Firenze e Trieste, e nelle prossime ore si intensificherà ilal Nord/Ovest e nelle zone joniche del Sud, con forti piogge per tutta la ...

ZerounoTv : Meteo : TORNA IL MALTEMPO tra venerdì e sabato, TANTA PIOGGIA E NEVE sulle Alpi - infoitinterno : Meteo, torna il caldo anomalo: temperature sopra la media, poi sarà ancora maltempo - paoloigna1 : VENTO DI SCIROCCO SUL NATALE-ARRIVA IL CALDO ANOMALO:TEMPERATURE FINO A 20°, POI TORNA IL MALTEMPO -