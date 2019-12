“Io e mio figlio vittime di maltrattamenti dal mio ex | aiutateci o ci ucciderà”

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Mi insultava davanti a nostro, mi lanciava addosso oggetti, massacrava di botte il cagnolino di famiglia, alla fine comprò anche una pistola”. Stefania (nome di fantasia) racconta la sua storia di violenza domestica e la condizione di paura in cui vive oggi. “Il giudice mi ha ingiunto di trasferirmi in una casa vicino a quella del mio ex, ma ho paura per mio. Avrei preferito che mi avesse ammazzato, almeno lui oggi sarebbe al sicuro. Stefania (nome di fantasia) è una giovane di madre di un bimbo di 8 anni. Si è trasferita nella città dove vive l’ex che ha denunciato, per ingiunzione del giudice. Stefania ha denunciato il marito per violenza domestica aggravata dalla presenza di un minore, illetto, appunto, che secondo Stefania ha assistito aiinflitti dal suo ex. Dove vive oggi? “Mi trovo in una casa scelta dal mio ex nella città in cui ...

