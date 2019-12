“H visto papà uccidere mamma con 33 coltellate e gettarla nel fiume” Storia di Omar

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Orfani di femminicidio: ladiabbandonato dallo Stato “è orfano di femminicidio. Suaè stata uccisa con 33e poi gettata nel fiume Oglio. Suo padre è in prigione a scontare una pena di 30 anni per l’orribile omicidio. Ma per lo Statoè invisibile, nessuno ci aiuta”. A parlare a TPI è Renza, nonna 67enne che ha deciso di prendere in custodia quel bambino che a soli 4 anni hacon i suoi occhi il corpo esanime della madre trascinato in un fiume. Adessoè quasi maggiorenne, ha molta rabbia dentro e nessun sussidio della Stato in tasca. Nonostante una legge del febbraio 2018 che prevederebbe proprio fondi per gli orfani della violenza domestica. Un fenomeno preoccupante Le chiamano vittime “secondarie”, eppure sono un piccolo esercito che, giorno dopo giorno, purtroppo si fa sempre più nutrito. Sono i figli ...

