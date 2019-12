Firenze | donna investita dal tram e trascinata per diversi metri

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) È di questi minuti la notizia di unada un. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, al momento non si hanno molte informazioni, larisulta essere in gravi condizioni.da unL’incidente si è verificato in via Novoli nel capoluogo toscano. Secondo quanto si apprende, laè statadalper. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, pare che per soccorrere laabbiano dovuto sollevare un intero vagone. Laal momento dei soccorsi era cosciente, ma al momento risulta essere in gravi condizioni. Al momento sono in corso i rilievi della polizia municipale. L'articolodalperproviene da The Social Post.

