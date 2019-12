Final Fantasy VII Remake ripropone in alta definizione due iconiche immagini del titolo

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Mancano ormai poco meno di tre mesi all'uscita diVIIe i fan deloriginale non vedono l'ora di ritornare a Midgar e ripercorrere le avventure di Cloud e dei suoi compagni.Per ingannare l'attesa (o per rendercela ancora più sofferta), Square-Enix ha iniziato a condividere alcuneche i fan diVII riconosceranno a colpo d'occhio: sono leusate per promuovere ile i suoi personaggi, visibili anche all'interno del gioco, fedelmente ricreate con il moderno engine del.La prima rappresenta Tifa, seduta sull'acquedotto di Nibelheim a contemplare il cielo stellato, mentre la seconda ritrae Sephiroth nella sua classica posa di spalle, circondato da un mare di fuoco che mette in risalto la sua discesa nella pazzia. Potete ammirarle entrambe qui di seguito:Leggi altro...

