Cervicale, deformazione della curva del collo e rughe precoci: allarme “Tech Neck”, cos’è e come prevenirlo (Di martedì 17 dicembre 2019) Occhi puntati sullo schermo e spalle curvate in avanti, verso lo schermo. Quanto tempo passiamo in questa posizione, mentre controlliamo il feed di Instagram, scorriamo la home di Facebook o chattiamo via WhatsApp? Decisamente troppo, e la nostra salute ne risente, a livello fisico oltre che mentale. È infatti sempre più diffuso il cosiddetto effetto Tech-neck, o sindrome da smartphone, ovvero l’insieme dei sintomi derivanti dalla postura scorretta e innaturale che assumiamo, e manteniamo nel tempo, mentre utilizziamo i dispositivi mobile. Top Doctors®, la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, ha analizzato i principali rischi a cui ci espone un utilizzo smodato dello smartphone. Cervicale infiammata Il costante aumento del numero di persone che accusano forti disturbi alla ...

